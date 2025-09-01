REGULACIÓ DE LES ESTADES
Tolerància amb les autocaravanes
El Govern ajorna fins a l’hivern l’aplicació estricta d’una regulació que obliga a pernoctar només en llocs habilitats
Ha estat el primer estiu d’aplicació d’una regulació més estricta que pretén posar ordre a la pernoctació dels visitants que arriben al país en caravanes, autocaravanes o vehicles camperitzats. Però també ha estat un estiu de tolerància, en què s’ha apostat per informar sense més. El ministeri de Turisme ho justifica perquè la nova regulació és recent (els canvis estan incorporats a la Llei òmnibus, en vigor des de l’abril), perquè la senyalització encara no està actualitzada (“encara hi ha alguns indrets que compten amb la senyalització antiga, que no informa de la prohibició de pernoctació”, van puntualitzar), i perquè els càmpings han tingut bones dades d’ocupació i poques places disponibles. S’emplaça ara a l’hivern per assegurar el compliment rigorós de la normativa, que prohibeix la pernoctació “fora dels càmpings, de les zones d’acampada, de les àrees d’estada d’autocaravanes i de les àrees d’acollida d’autocaravanes”. La policia és qui s’ha d’ocupar de garantir-ho i la sanció associada són 600 euros.
El que sí que s’ha fet, segons va informar el Govern és que el “ministeri de Turisme i Comerç, juntament amb Andorra Turisme, comuns i el servei de policia, ha posat en marxa una campanya informativa mitjançant webs corporatives, apps d’autocaravanes com park4night i camper-night, per informar els usuaris d’aquests vehicles de les restriccions de pernoctació”. I en paral·lel, el que s’espera és que els llocs habilitats creixin, perquè malgrat que ja fa temps que s’intenta que proliferin les àrees d’estada i acollida d’autocaravanes per tal d’ordenar aquest turisme i que també es registri i contribueixi amb la taxa turística, els resultats han estat pràcticament nuls. Segons va assegurar l’executiu, “els comuns i les estacions d’esquí s’han compromès a mirar d’adaptar espais com a àrees d’estada d’autocaravanes i oferir serveis d’acord amb la normativa de cara a la propera temporada d’hivern”. Els aparcaments de les estacions d’esquí són punts habituals de pernoctació. I en el que han fet feina les corporacions és a habilitar places en aparcaments, però enfocades a l’estada diürna.
Les corporacions que han respost a la consulta del Diari recorden les places que posen a l’abast d’aquests visitants i, en algun cas, indiquen que es miren altres opcions. El comú d’Ordino, per exemple, assevera que “és conscient de la creixent demanda d’aquest tipus de turisme i estudia altres possibles emplaçaments de zones específiques per a autocaravanes de cara al futur”. Aquest estiu se n’han habilitat sis places a l’aparcament de Prat de la Molina a Sornàs i i tres places més a l’aparcament de Camp del Ceró a la Cortinada. Però als pàrquings comunals no s’hi pot fer nit, malgrat que alguns ofereixin serveis com el Veedors d’Escaldes, que ofereix 14 places i llum, aigua i buidatge d’aigües fecals. Sant Julià va acondicionar 11 places amb serveis a les Feixes de Rabató, permet que s’’hi faci nit i també indica algun altre projecte a futur, sense especificar. Canillo, en canvi, apunta que el nombre de places de càmping que ofereix la parròquia ja cobreixen aquesta demanda. I a la capital, tenen en projecte habilitar a l’equipament Canrodes una àrea específica que s’externalitzarà i on es controlarà el registre dels visitants i l’abonament de la taxa turística.
“De cara a l’hivern, un cop tots els espais estiguin degudament senyalitzats i s’hagin habilitat més zones d’estada d’autocaravanes arreu del territori, s’aplicarà la normativa de manera estricta i que, per tant, se sancionarà qui no la compleixi”, asseveren des de l’executiu, alhora que apunten que sí que hi ha multa “en aquells casos en què hi hagi una denúncia o s’estigui produint un greuge mediambiental o molèsties a la comunitat”.
La Vuelta
L’acollida de la Vuelta la setmana passada va deixar sense efecte les condicions de pernoctació. Molts aficionats arriben al país amb aquests vehicles-allotjament i l’avís de tancament de carreteres publicat al BOPA recollia un apartat per deixar “sense efecte la prohibició de pernoctació i d’acampada en autocaravanes, caravanes, campers o qualsevol tipologia de vehicle del tipus furgoneta modificat per viatjar i allotjar-s’hi, fora dels càmpings, de les zones d’acampada, de les àrees d’estada d’autocaravanes i de les àrees d’acollida d’autocaravanes, mentre duri aquest esdeveniment”.
EL PROCÉS
- Informació en webs i apps especialitzades. Aquest estiu s’ha optat per la pedagogia, amb informació als visitants de la normativa. S’han usat webs i també apps especialitzades en aquest turisme.
- Actualitzar senyalització i més espais. Per a l’hivern s’ha d’actualitzar senyalització per informar de la prohibició de pernoctació si el lloc no està habilitat i s’espera disposar de més espais.
- La policia en vigilarà el compliment. Els agents de policia tenen assignada la funció de vigilar el compliment de la normativa. La multa fixada a la llei si es fa nit en llocs vetats són 600 euros.