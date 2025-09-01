Estadística
La taxa d'ocupació se situa en el 81,7% el segon trimestre de 2025
El nombre d'ocupats s'estima en 52.620 persones
La taxa d'ocupació al Principat se situa en el 81,7% de la població entre 15 i 64 anys, el segon trimestre de 2025, segons les dades publicades pel departament d'Estadística. Aquesta xifra suposa un lleuger descens d'1,3 punts respecte a l'any passat i del 0,1%, en comparació amb el primer trimestre de 2025. El nombre d'ocupats s'estima en 52.620 persones. La taxa d'ocupació masculina ha disminuït 0,4 punts, mentre que la femenina ha disminuït 2,4 punts, en termes anuals.
La població assalariada registra un augment del 0,9%, respecte al 2024 i s situa en 43.420 persones, que representa el 82,5% de la població ocupada entre 15 i 64 anys. La taxa d'inactivitat es va situar en el 17,5% de la població, amb un total d'11.288 persones, que implica un augment de l'1,8%, en termes anuals.
La taxa d'atur representa el 0,9% de la població activa, un total de 518 persones, xifra que representa una disminució del 0,5% respecte al 2024 i es manté pla trimestralment, en mínims històrics.