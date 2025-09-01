Sanitat
El SAAS cessa la cap d'àrea de Salut Mental pel tens clima laboral
Els treballadors estaven preparant una denúncia formal amb firmes de gran part de l'equip
El Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS), ha acomiadat aquest matí la cap d'àrea de Salut Mental, Mariana Camacho, pel tens clima laboral. Durant els prop de dos anys al capdavant de l'àrea, diversos treballadors s'han queixat formalment per "conductes d'assetjament i abús de poder", i d'altres han agafat la baixa per aquests motius. Durant el mes d'agost, els treballadors de Salut Mental estaven preparant una denúncia formal al SAAS amb una dotzena de firmes de l'equip, demanant que "s'obri una investigació interna sobre les pràctiques de la cap d'àrea i que es garanteixi un entorn laboral saludable".
Els treballadors van parlar també amb el cap de servei, el doctor Joan Soler, qui els hauria comentat que estava al corrent de la situació i que la cap d'àrea tenia una investigació oberta interna.