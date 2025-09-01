MOBILITAT
La línia 2 no farà parada avui a Josep Viladomat entre les vuit del matí i la una
L’autobús de la línia 2 de sentit Andorra la Vella no s’aturarà demà a la parada del carrer Josep Viladomat d’Escaldes-Engordany entre les vuit del matí i la una de la tarda, segons va informar ahir el departament de Mobilitat mitjançant els canals oficials d’informació a les xarxes socials. La parada alternativa se situarà a l’encreuament entre l’avinguda de les Escoles i el passeig del Valira.
El recorregut també es modificarà. L’autobús seguirà per l’avinguda fins al carrer del Prat Gran, on girarà cap a la dreta per baixar pel carrer del Parnal. En arribar a la plaça de Lalín, enllaçarà amb el trajecte habitual.
Per què s’ha canviat la parada i part del recorregut? Segons va informar dissabte el comú escaldenc, el carrer Josep Viladomat estarà tallat demà de vuit a una en el tram comprès entre el carrer de la Constitució i l’avinguda de les Escoles. El motiu és que s’hi han de fer obres.