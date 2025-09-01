Cultura
Les esglésies de Sant Romà de les Bons i Sant Miquel d’Engolasters romandran obertes durant la tardor
La decisió ve arrel de l'èxit de participació a l'edició d'enguany del 'Romànic de bat bat' amb 29.772 visites
El ministeri de Cultura ha decidit prorrogar l’obertura de les esglésies romàniques de Sant Romà de les Bons d'Encamp i Sant Miquel d’Engolasters fins a finals de novembre. La decisió es pren després de la bona rebuda per part del públic durant l’edició del ‘Romànic de bat a bat’, que tanca l’estiu amb 29.772 visitants distribuïts pels set monuments romànics gestionats pel Govern.
Sant Romà de les Bons i Sant Miquel d’Engolasters es podran visitar gratuïtament en els horaris durant el setembre, de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 15 a 18 hores, dissabte de 10 a 14 hores i de 15 a 20 hores i diumenge de 10 a 14 hores; i els mesos d’octubre i novembre de dimarts a dissabte de 10 a 14 hores i de 15 a 18 hores. A més, es podran reservar visites guiades gratuïtes, apunta Govern.