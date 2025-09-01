MICOLOGIA
Les altes temperatures de l’onada de calor provoquen escassetat de bolets
Les condicions meteorològiques estivals no han estat gaire bones per a la proliferació de bolets a finals d’estiu. Les altes temperatures prolongades en el temps a causa de l’onada de calor han estat un dels factors principals per a l’escassetat de bolets que han aparegut a finals d’agost.
Des del 2019, la producció d’alguns ha caigut en picat, tal com mostren les dades de l’AR+I. Tant els ceps, com els rossinyols i els rovellons han disminuït. El 2018 es van detectar 5,51 quilos per hectàrea de ceps, mentre que el 2023 la xifra va ser del 0,1. En el cas del rossinyol, es va passar dels 3,63 kg/ha el 2018 als 0,1 el 2023. Pel que fa al rovelló, la baixada és encara més pronunciada. Dels 17 kg/ha el 2018 es va arribar als 0,1 el 2023.
Tot i això, les pluges de l’última setmana i les temperatures més suaus podrien afavorir un rebrot de bolets.