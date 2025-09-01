Estadística
L’IPC es manté a l'agost i se situa en el 2,2%
El grup 'vestit i calçat' han reduït els preus
L’índex de preus de consum (IPC) d’Andorra s’ha situat en el 2,2% interanual a l'agost, mantenint-se al mateix nivell respecte al mes de juliol, segons l'indicador avançat fet públic avui pel departament d’Estadística. La nul·la variació s’explica principalment per la baixada dels preus del grup de vestit i calçat, compensat per un creixement de preus dels béns i serveis diversos.
A Espanya, l’IPC també s'ha mantingut estable durant el mes d'agost en el 2,7%, mentre que a França ha disminuït una dècima i se situa al 0,9%.