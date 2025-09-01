Ciberseguretat
Guia informativa sobre el tractament de dades personals a les escoles
El document dona resposta als principals dubtes de la comunitat educativa
L’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA), en col·laboració amb el ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, ha publicat una guia pràctica per ajudar els centres educatius a garantir una gestió segura i respectuosa de les dades personals. El document dona resposta als principals dubtes i reptes que afronta la comunitat educativa en un entorn cada vegada més digitalitzat, amb especial atenció a la protecció dels menors, un col·lectiu especialment vulnerable.
La guia aborda, amb un llenguatge clar i exemples adaptats al context andorrà, qüestions com la base legal que legitima el tractament de dades en l’àmbit educatiu, les obligacions dels centres i professionals, les mesures tècniques i organitzatives de seguretat, el deure d’informar i la manera de garantir l’exercici dels drets de les persones. També ofereix recomanacions per a l’ús responsable de les tecnologies digitals i la prevenció de riscos associats a la gestió d’informació sensible, com imatges, registres acadèmics o dades de salut.
La fulla està adreçada principalment a equips directius, docents i personal administratiu, aquesta eina també pot ser d’utilitat per a famílies i estudiants que vulguin conèixer millor els seus drets i les garanties que els emparen. L’objectiu és facilitar el compliment normatiu i, alhora, promoure una cultura de la privacitat que enforteixi la confiança i la seguretat dins de la comunitat educativa.