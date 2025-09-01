Andorra Endavant
El Govern atribueix a un error de previsió la manca de passaports
La previsió inicial era que l’estoc actual durés fins al 2027, però l’increment de sol·licitudsva obligar l'executiu a fer una comanda urgent
El Govern ha reconegut que la manca de passaports que ha afectat centenars de ciutadans es deu a una previsió errònia sobre el consum de documents, segons ha respost per escrit a una pregunta parlamentària formulada per la consellera Carine Montaner, presidenta del grup Andorra Endavant.
Segons l'informe, l’any 2022 es va adquirir un estoc de 20.000 passaports, amb la previsió que serien suficients fins al desembre del 2027. No obstant això, l’elevat increment en les emissions –amb 3.600 passaports el 2023 i més de 9.000 el 2024– va deixar les reserves a mínims a començaments del 2025, trencant totes les estimacions inicials.
El març passat, el Govern va detectar que només quedaven 2.800 passaports ordinaris i 700 diplomàtics. Es va fer una comanda urgent de 12.000 nous llibrets a l’empresa OeSD International, però la manca d’un component clau —el policarbonat de les pàgines de dades— va endarrerir el lliurament fins a finals de juliol. La primera remesa de 6.000 llibrets es va rebre el 28 de juliol, i la resta arribarà durant el darrer trimestre de l’any.
Per evitar futures disrupcions, el Ministeri de Justícia i Interior ha iniciat mesures com l’informe mensual obligatori d’estocs i emissions, i ja ha previst una partida pressupostària per adquirir nous passaports durant el 2026. També es mantindran reunions amb el proveïdor per garantir una millor planificació futura.
La situació ha afectat la mobilitat internacional de diversos residents, que han vist ajornats viatges per motius personals o laborals. El Govern ha assegurat que, durant la crisi, es van prioritzar els casos urgents per minimitzar l’impacte.