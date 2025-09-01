Successos
Extradit a Xile l'home relacionat amb dos homicidis
L'arrestat també està amb el tràfic de drogues
L'home que va ser detingut a l'abril, per la presumpta relació amb el tràfic de drogues i amb dos homicidis, ha estat extradit a Xile aquest dilluns, segons ha informat la policia. L'arrestat, de 31 anys, va ser controlat perquè era objecte d'una ordre de detenció emesa pel Jutjat de Garantia de la Ciutat d'Antofagasta, a Xile, i difosa per INTERPOL. El cos d'ordre ha lliurat el detingut a la policia xilena, desplaçada dins al Principat aquesta tarda.
Les autoritats xilenes el buscaven com a investigat en un procés penal relacionat amb delictes vinculats amb el tràfic de drogues i la tinença il·legal d'una arma de fogueig, modificada per disparar. A més, està vinculat a una investigació que es va iniciar el 2024 per dos homicidis, lligats amb un possible segrest. En el pis del presumpte segrest, es van trobar l'arma modificada i una quantitat de droga, i entre les persones que hi vivien figurava el nom de l'extradit aquest dilluns.
L'home va abandonar Xile i les autoritats van comprovar que va marxar a Espanya, per la qual cosa es van posar en contacte amb la policia nacional espanyola, que va engegar una investigació. Els agents el van situar a Andorra i a través dels canals de cooperació entre els cossos, van contactar amb la policia andorrana. L'INTERPOL va fer totes les verificacions corresponents i el va localitzar.