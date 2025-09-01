Successos
Detingut amb una taxa d'alcoholèmia de 2,13 a la Massana
La policia va rebre l'alerta d'un altre conductor que el va veure circular de manera erràtica
Un home de 33 anys va ser detingut ahir al vespre per conduir amb una taxa d'alcoholèmia de 2,13 a la Massana. La policia va rebre l'alerta d'un altre conductor que el va veure circular de manera erràtica. Quan els agents van aturar l'infractor van fer-li el test d'alcoholèmia i en veure que era positiu, el van detenir per un delicte d'alcoholèmia al volant.
A Escaldes, també es va arrestar un altre conductor per conduir amb una taxa d'1,62 després de tenir un accident de danys materials contra un altre vehicle en una rotonda de la carretera de l'Obac.
Controlat per conduir amb el permís suspès
La policia també va controlar, la setmana passada, un home de 47 anys per conduir amb el permís suspès a la Massana. La patrulla el va reconèixer quan el va veure circular per la carretera d'Erts i immediatament el van detenir com a presumpte autor d'un delicte contra l'Administració de la Justícia.