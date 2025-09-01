Preguntes a l'executiu
Concòrdia vol conèixer les mesures de Govern per regular la contaminació acústica
La formació també demana pel full de ruta per a Andorra Telecom i pel consum "excessiu" d'alcohol a les festes majors
El grup parlamentari de Concòrdia ha entrat tres preguntes escrites a Govern perquè siguin respostes oralment a la sessió del Consell General del pròxim 11 de setembre. La consellera general, Núria Segués, vol conèixer com es regula, es preveu i es corregeixen les situacions de contaminació acústica al Principat, "que té un impacte directe sobre la salut i la qualitat de vida de la ciutadania".
El president del partit, Cerni Escalé, ha demanat pel full de ruta que el Govern preveu per a Andorra Telecom a curt i mitjà termini. Escalé vol conèixer els objectius prioritaris i les accions concretes per assolir-los.
La consellera Maria Àngels Aché, per la seva banda, demana pel consum excessiu d'alcohol durant els esdeveniments i les mesures que disposa l'executiu per prevenir-lo, "atès que el consum abusiu d'alcohol pot tenir conseqüències greus per a la salut de les persones i per a la seguretat col·lectiva".