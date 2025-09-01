TURISME

Caldea fa “rècord” de facturació el mes d’agost amb 3,2 milions

El termolúdic guanya visitants i creix el tiquet mitjà de despesa

La nova llacuna exterior del termolúdic.

La nova llacuna exterior del termolúdic.

Redacció
Andorra la Vella

Caldea ha tancat l’agost complint “amb escreix els objectius”. El termolúdic va avançar ahir els resultats d’un dels mesos punta d’activitat turística, que enguany ha portat a les instal·lacions 57.000 visitants, 2.500 més que en el mateix mes de l’any passat. La facturació ha fet “rècord”, amb 3,2 milions d’euros, xifra superior en un 13,5% al mateix període del 2024. L’equipament turístic va indicar en un comunicat que “el motor del creixement de l’agost ha estat la venda d’entrades a l’spa, on no només ha crescut la clientela sinó que també ho ha fet el tiquet mitjà, que ha crescut de l’ordre d’un 7%”. Per tant, més gent i que gasta més en el serveis de l’spa i també en tractament i restauració, que assoleixen un augment dels ingressos de l’ordre del 14%. “La modernització de les instal·lacions, l’estrena de la llacuna exterior i els múltiples tallers i animacions amb artistes en viu han estat les claus per atreure la demanda”, van indicar des del termolúdic.

La llacuna exterior ha estat la gran novetat d’aquest mes; l’espai s’ha transformat inspirant-se en els llacs d’alta muntanya i s’ha ampliat la làmina d’aigua i incorporat elements paisatgístics que evoquen la natura.

Ara mateix, Caldea acumula 16 milions d’euros en vendes, un 18% més que els primers vuit mesos de l’any anterior. Prop del 70% dels ingressos són atribuïbles a la venda d’entrades als spas, el 14% als serveis complementaris i el 18% al Club esportiu de residents al país.

