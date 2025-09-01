EL FENOMEN S'HA ACCENTUAT DES DEL 2020
El boom de l’energia solar
La instal·lació de plaques fotovoltaiques ha experimentat un creixement exponencial i es freguen el mig miler d’instal·lacions
Les instal·lacions d’energia fotovoltaica van en augment en el país. El creixement que ha experimentat aquesta forma d’energia renovable ha estat abismal els últims anys. Segons dades d’Acció Climàtica, el 2013 hi havia al voltant d’una quinzena d’instal·lacions, mentre que el 2024 ja n’hi havia gairebé 470. Es tracta d’un creixement del 3.000%, aproximadament, en pràcticament deu anys. A partir del 2020 és quan es va començar a produir aquest boom per instal·lar plaques solars, sigui col·locant-les en llars o en parcs solars. Aquell any es van registrar ja al voltant d’una setantena d’instal·lacions, la qual cosa significa que el creixement del 2020 fins al 2024 ha estat d’un 564%, aproximadament. El 2021 n’hi havia més d’un centenar i el 2023 se’n van instal·lar gairebé 350.
“Les instal·lacions fotovoltaiques han tingut un creixement exponencial des del 2020. Hi ha hagut un augment del nombre d’instal·lacions i la voluntat és que continuï creixent”, explica la responsable del projecte de l’àrea d’Acció Climàtica, Meritxell Cuyàs. El conjunt d’instal·lacions de plaques solars que hi havia el 2024 va cobrir un 2% de la demanda nacional d’energia elèctrica, aproximadament. Andorra en aquests moments produeix un 23% d’energia en el país, mentre que el 77% s’importa. Però l’objectiu de l’executiu és que el 2030 el 33% de la producció elèctrica sigui nacional i per al 2050 la proporció ha de pujar fins al 50%.
El passat 21 d’agost Acció Climàtica va publicar a les seves xarxes socials un recordatori sobre el potencial solar. Es tracta d’un portal web que estima la capacitat de captació d’energia solar que tenen algunes de les cobertes dels edificis del país. Aquesta eina es va llançar el 2021 i proporciona informació orientativa sobre la inversió necessària, les possibilitats de producció, la rendibilitat econòmica que se’n pot extreure o els beneficis mediambientals d’hipotètiques instal·lacions d’energia fotovoltaica. “És una eina de suport perquè a primer cop d’ull es pugui consultar i perquè després un enginyer faci una valoració en cas de voler-ne instal·lar”, indica la tècnica d’Acció Climàtica. El projecte està lligat amb el Pla Renova, una iniciativa que va impulsar el Govern amb la finalitat d’atorgar ajuts públics per millorar l’eficiència energètica i la implantació d’energies renovables en habitatges. Quan va sortir el portal web ara fa quatre anys, es van identificar al voltant d’uns 11.000 edificis amb possibilitat de col·locar-hi instal·lacions fotovoltaiques i es va estimar que si s’aprofitaven totes les cobertes es podria cobrir vora el 45% de la demanda elèctrica del país.
Aquesta font d’energia és un recurs inesgotable i neta, la qual cosa genera molts beneficis. No produeix residus ni emissions durant el seu funcionament. A més, les plaques tenen una vida útil del voltant d’uns trenta anys. Això la converteix en una aposta segura per a un model energètic més respectuós amb el planeta. Alhora, pot ajudar a reduir significativament la factura energètica d’una llar. “A banda de la contribució amb el canvi climàtic i d’una reducció dels gasos d’efecte hivernacle, l’energia la pots injectar a la xarxa i la distribuïdora te la pagarà, això es redueix de la teva factura”, comenta Cuyàs.