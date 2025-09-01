Successos
Atropellada una persona a Prada Ramon
L'incident ha ocorregut poc després de les quatre de la tarda
Una persona ha estat atropellada aquesta tarda a la zona de Prada Ramon, al carrer Joan Maragall d'Andorra la Vella. La persona travessava el carrer quan un vehicle l'ha envestit. L'accident ha ocorregut poc després de les quatre de la tarda i fins al lloc s'hi ha traslladat una patrulla de la policia i una ambulància, per atendre la persona, que es desconeix el seu estat de salut.
NOTÍCIA PENDENT D'AMPLIACIÓ.