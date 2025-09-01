SUCCESSOS
Accident aparatós amb un sol vehicle implicat i sense ferits a la zona de la Trava
Un vehicle amb matrícula andorrana va perdre el control dissabte a la nit quan circulava per la zona de la Trava, a Canillo, i es va acabar encastant contra el voral de la carretera. El sinistre va tenir lloc al voltant de dos quarts de dotze de la nit i, tot i l’aparositat, cap dels ocupants del vehicle va resultar ferit, segons va apuntar el cos de bombers, que va ser requerit per la policia per netejar la calçada. Es desconeixen les causes de l’accident, que durant una estona va obligar a tallar un carril en sentit nord en aquell punt de la via.