MOBILITAT
Un accident amb tres ferits lleus a l’N-145 complica l’operació tornada
En el sinistre van estar implicats tres vehicles, un dels quals de la Guàrdia Civil
La carretera Nacional 145 entre Andorra i la Seu d’Urgell va haver-se de tallar ahir al vespre a causa d’un fort accident amb tres vehicles implicats, un dels quals seria un vehicle de la Guàrdia Civil espanyola. La topada va provocar tres ferits de caràcter lleu. Un va ser traslladat a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell i els altres dos a l’hospital de la Seu, segons va poder saber el Diari.
El sinistre va tenir lloc al voltant de les vuit del vespre, quan dos turismes i un totterreny van xocar prop del poble d’Anserall. Fins al lloc dels fets van desplaçar-se dues ambulàncies del servei sanitari català, tres dotacions dels bombers de la Generalitat i diversos vehicles dels mossos d’esquadra. Al principi va haver-se de tallar la via, però a partir de les nou els mossos van habilitar pas alternatiu en els dos sentits per descongestionar el trànsit dens.
El tall de la circulació va provocar retencions de consideració tant en sentit nord com sud. El pas a la via alternatiu va permetre alleugerir l’embotellament i fer més fluïda la circulació. L’accident va tenir lloc en plena operació tornada del cap de setmana, fet que va agreujar l’abast de les cues.
D’altra banda, Ponts també va ser l’escenari d’un altre accident, en aquest cas només amb un sol vehicle implicat. El sinistre va tenir lloc al voltant de les sis de la tarda, i va obligar a tallar la circulació a la C-1412a durant una estona per retirar el vehicle, que havia caigut en un camp de cultiu situat al costat de la via. Aquest fet, al seu torn, va provocar retencions que van allargar-se una hora aproximadament.