Successos
Pas alternatiu a l'N-145 per un accident amb tres ferits lleus
El sinistre ha tingut lloc al voltant de les vuit del vespre
La Nacional 145 entre Andorra i la Seu es troba tallada per un fort accident amb dos vehicles implicats i tres ferits de caràcter lleu, un dels quals traslladat a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell i dos a l'hospital de la Seu. El sinistre ha tingut lloc al voltant de les vuit del vespre, quan dos turismes i un tot terreny han xocat prop d'Anserall. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat dues ambulàncies del servei sanitari català, tres dotacions dels bombers de la Generalitat i els mossos d'esquadra. Al principi s'ha tallat la via, i a partir de les nou s'ha habilitat pas alternatiu per descongestionar el trànsit dens.
Accident a Ponts aquesta tarda
Ponts ha estat l'escenari d'un altre accident aquesta tarda, amb un sol vehicle implicat. El sinistre ha tingut lloc al voltant de les sis de la tarda, i ha obligat a tallar la circulació a la C-1412a durant una estona per retirar el vehicle, que havia caigut en un camp al costat de la via. Aquest fet ha provocat retencions durant una hora aproximadament.