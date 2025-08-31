Successos

Pas alternatiu a l'N-145 per un accident amb tres ferits lleus

El sinistre ha tingut lloc al voltant de les vuit del vespre

L'accident a l'N-145

L'accident a l'N-145Lector

Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

La Nacional 145 entre Andorra i la Seu es troba tallada per un fort accident amb dos vehicles implicats i tres ferits de caràcter lleu, un dels quals traslladat a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell i dos a l'hospital de la Seu. El sinistre ha tingut lloc al voltant de les vuit del vespre, quan dos turismes i un tot terreny han xocat prop d'Anserall. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat dues ambulàncies del servei sanitari català, tres dotacions dels bombers de la Generalitat i els mossos d'esquadra. Al principi s'ha tallat la via, i a partir de les nou s'ha habilitat pas alternatiu per descongestionar el trànsit dens. 

Accident a Ponts aquesta tarda

Ponts ha estat l'escenari d'un altre accident aquesta tarda, amb un sol vehicle implicat. El sinistre ha tingut lloc al voltant de les sis de la tarda, i ha obligat a tallar la circulació a la C-1412a durant una estona per retirar el vehicle, que havia caigut en un camp al costat de la via. Aquest fet ha provocat retencions durant una hora aproximadament. 

El vehicle accidentat a Ponts.

El vehicle accidentat a Ponts.Lector

tracking