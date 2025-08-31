DADES DEL 2024
Set joves completen el programa alternatiu per evitar sancions
Se substitueix la multa per consum d’alcohol o drogues per sessions educatives
Set adolescents d’entre 15 i 17 anys van participar el 2024 en el Programa alternatiu de rehabilitació de menors, impulsat pel departament de Justícia i Interior, com a alternativa a les sancions administratives per tinença o consum d’alcohol i cànnabis. Tots van completar satisfactòriament el procés, enfocat a reconduir conductes de risc mitjançant un abordatge educatiu.
El programa, gestionat per l’Àrea de Justícia Juvenil i Mesures Penals Alternatives, inclou entre tres i deu hores de sessions educatives amb psicòlegs especialitzats en drogodependències. En alguns casos, també hi participen els pares o tutors dels menors.
Dels set participants, tres havien estat sancionats per alcohol, tres per cànnabis i un per la combinació d’ambdues substàncies. Cap cas va requerir derivació a serveis especialitzats. Els professionals van valorar positivament totes les intervencions, adaptades a les necessitats individuals.
Aquest enfocament busca evitar la cronificació de conductes inadequades i fomentar la reflexió, implicant-hi també l’entorn familiar. L’objectiu final és prevenir reincidències i promoure una consciència crítica sobre l’ús de substàncies.
Paral·lelament, el Govern desenvolupa el Pla de prevenció de conductes delictives, amb accions formatives als centres escolars per sensibilitzar joves de 12 a 14 anys dels tres sistemes educatius. Les xerrades tracten els riscos penals, les tecnologies, l’assetjament escolar i el ciberassetjament, entre d’altres.
Durant el curs 2023-2024 es van fer 33 accions divulgatives, incloent-hi sessions adaptades per a joves amb diversitat funcional. Aquestes iniciatives volen empoderar els adolescents i fomentar una resposta activa davant situacions d’injustícia.
Amb aquests programes, el Govern reforça una política de justícia juvenil centrada en la prevenció, el suport i la reinserció, més enllà de la sanció.