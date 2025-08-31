MOBILITAT

Retencions al matí d’entrada i sortida del país per les dues fronteres

Retencions de sortida del Principat per la frontera del riu Runer.

Retencions de sortida del Principat per la frontera del riu Runer.

Andorra la Vella

L’agost s’està acabant i molta gent o bé aprofita per gaudir dels últims dies de vacances, o bé ja torna cap a casa. Aquesta casuística ha provocat retencions a les fronteres del Principat, i el dia d’ahir no va ser una excepció.

La frontera del riu Runer, la més afectada, va patir trànsit dens des de primera hora del matí, tot i que poc abans de les dues del migdia va començar a fer-se més fluid, va apuntar el servei de mobilitat. Les cues no van superar el quilòmetre i mig ni d’entrada ni de sortida, i la frontera va obrir els dos carrils, en ambdós sentits, per agilitzar el trànsit. La frontera francoandorrana també va patir cues, que tampoc van arribar a superar els dos quilòmetres tant d’entrada com de sortida direcció França.

Divendres també hi va haver retencions, però sobretot a la tarda i de sortida cap a Espanya. Caldrà veure l’impacte que tindrà avui l’operació tornada.

