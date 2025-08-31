MOBILITAT
Retencions al matí d’entrada i sortida del país per les dues fronteres
L’agost s’està acabant i molta gent o bé aprofita per gaudir dels últims dies de vacances, o bé ja torna cap a casa. Aquesta casuística ha provocat retencions a les fronteres del Principat, i el dia d’ahir no va ser una excepció.
La frontera del riu Runer, la més afectada, va patir trànsit dens des de primera hora del matí, tot i que poc abans de les dues del migdia va començar a fer-se més fluid, va apuntar el servei de mobilitat. Les cues no van superar el quilòmetre i mig ni d’entrada ni de sortida, i la frontera va obrir els dos carrils, en ambdós sentits, per agilitzar el trànsit. La frontera francoandorrana també va patir cues, que tampoc van arribar a superar els dos quilòmetres tant d’entrada com de sortida direcció França.
Divendres també hi va haver retencions, però sobretot a la tarda i de sortida cap a Espanya. Caldrà veure l’impacte que tindrà avui l’operació tornada.