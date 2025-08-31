ARRANT DEL TANCAMENT DEL MUSEU DE L'AUTOMÒBIL
Mecànics minimitzen el risc de l’amiant
Els professionals relacionen la perillositat amb els vehicles en marxa o que cal manipular
Els professionals de la mecànica minimitzen la perillositat dels components d’amiant trobats als vehicles del Museu de l’Automòbil. Els propietaris dels tallers del Principat consideren “exagerat” el tancament d’un espai referent al país per unes quantitats que són “mínimes”. Així ho van compartir Toni Iglesias, del taller Tecnocar, i Joan Pujol, del Garatge Viladrich, tots dos especialitzats en tractament i reparacions de cotxes antics. La decisió del tancament temporal i cautelar de l’exhibició va prendre’s el passat 27 d’agost. El motiu va ser l’informe encarregat a una empresa especialitzada en què es detallava la recomanació d’identificar els vehicles afectats, tot i que no s’havia detectat contaminació ambiental que pogués ser perjudicial per a treballadors i visitants.
“Mentre no es manipuli l’amiant, les partícules no es desprenen i no passa res”
Les peces d’amiant als cotxes clàssics s’ubiquen a les parts que “funcionen a través d’escalfament”, tal com va explicar Pujol. Alguns dels exemples són els frens o l’embragatge. Tot i així, la perillositat apareix únicament al manejar-les o bé al circular. “Mentre no es manipulin, les partícules no es desprenen i no passa res”, va fer saber Iglesias, qui va afegir que “al circular els components també poden quedar-se suspesos a l’aire, però res més”. “Que estiguin exposats no porta cap mena de problema”, va sentenciar Iglesias.
“És molt més perillosa la uralita que hi ha a gairebé tots els terrats del país”
“És una mala notícia perquè tenim una gran col·lecció referent a nivell europeu”
El president de l’associació andorrana de vehicles antics (AAVA), Lluís Dejuan, també va considerar desproporcionada la mesura empresa pel Govern. I és que, segons ell, l’amiant d’aquests cotxes és “imperceptible”. “D’amiant i uralita n’hi ha per tot arreu”, va anunciar Iglesias. En la mateixa línia va expressar-se Pujol: “És molt més perillosa la uralita que hi ha a gairebé tots els terrats”. “És una mala notícia, tenim una gran col·lecció referent a nivell europeu”, va afegir Dejuan, qui entén “el protocol de precaució” però desitja que es trobi una solució aviat. L’executiu, no obstant, encara no ha posat data a la reobertura tot i que l’objectiu fer-ho “en els millors terminis possibles”.
Avui dia
Són pocs els cotxes amb amiant que arriben avui dia als tallers. Tant Iglesias com Pujol asseguren que fa anys del darrer cop que en van haver de reparar. Les peces de vehicles amb amiant van deixar de fer-se entre els anys 80 i 90, segons va fer saber Pujol. La recomanació d’Iglesias, però, és, en cas de trobar-se davant d’una situació d’aquestes característiques, “anar-les substituint amb les mesures corresponents com són l’ús de mascareta, proteccions a l’espai i guardar el producte en un recipient aïllant”.