Medi Ambient
Les altes temperatures provoquen escassetat de bolets a finals d'estiu
Les pluges de l'última setmana poden fer que al setembre se'n puguin veure més
Les condicions meteorològiques estivals no han estat massa bones per la proliferació de bolets a finals d'estiu. Les altes temperatures prolongades en el temps a causa de l'onada de calor han estat un dels factors principals per l'escassetat de bolets que han aparegut a finals d'agost.
"A finals d'agost ha sortit alguna cosa, però amb les altes temperatures el material és escàs i s'han fet malbé de seguida", explica el micòleg d'Andorra Recerca i Innovació (AR+I), Manel Niell. En línies generals, l'estiu ha estat calorós i amb poques precipitacions. Aquest fet ha provocat que "el terreny s'hagi assecat i això és un problema", ha puntualitzat Niell.
La tendència dels últims anys és aquesta. Producció minsa d'aquest tipus de fongs. "En general, la tendència és a la baixa", apunta l'especialista. "Cada any hi ha menys producció a finals d'agost i en el setembre arriba més tard", afegeix Niell. Des del 2019, la producció d'alguns ha caigut en picat, tal com mostren les dades de l'AR+I d'un estudi micològic que van publicar en el seu portal web. Tant els ceps, com els rossinyols i els rovellons han disminuït. El 2018 es van detectar 5,51 quilos per hectàrea de ceps, mentre que el 2023 la xifra va ser del 0,1. En el cas del rossinyol, es va passar dels 3,63 kg/ha el 2018 als 0,1 el 2023. Pel que fa al rovelló, la baixada és encara més pronunciada. Dels 17 kg/ha el 2018 es va arribar als 0,1 el 2023. Això s'explica per "les altes temperatures" i per les "pluges irregulars" que s'han anat registrant durant el llarg d'aquests anys, ja que el "terreny s'asseca i s'ha de tornar a començar de zero", precisa Niell.
Hi ha certa esperança perquè el setembre se'n puguin a veure més. Les pluges de l'última setmana acompanyades per temperatures més suaus que les que es van registrar a principis del mes d'agost poden ser un factor crucial perquè brollin. I és que els bolets necessiten humitat i els últims ruixats poden generar una fase d'activació del fong. "Amb aquestes pluges s'ha activat, i si hi ha pluja constant i temperatures suaus, amb algun dia de sol perquè necessiten llum, si això es mantingués potser el setembre hi hauria una bona temporada", detalla el micòleg. Aquestes condicions haurien de durar al voltant d'uns deu dies aproximadament perquè se'n puguin crear. També serà important que no hi hagi glaçades o ventades, atès que el vent asseca el terreny i això comporta que "la producció s'estronca", comenta l'expert.
La producció de bolets depèn d'una sèrie de variables i també de molts factors ambientals. A més de la humitat, les temperatures, les ventades o les glaçades, la qualitat de la llum també hi juga un paper fonamental. "La producció de bolets és un reflex de les condicions ambientals que tenim", concreta Niell, que explica que amb el canvi climàtic la previsió és que la dinàmica de producció de bolets "es mantindrà" com la que hi ha hagut els darrers anys.