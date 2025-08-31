VENDA DE CARBURANT
La gasolina low-cost no preocupa
L’obertura d’una benzinera de preus baixos a la Seu posa en qüestió si omplir el dipòsit a Andorra perd interès
L’obertura d’una estació de servei de les anomenades low-cost a la Seu d’Urgell està plantejant si posar benzina a Andorra deixa de ser atractiu i si als viatges per comprar productes d’alimentació a les grans superfícies instal·lades al poble veí s’hi sumarà també omplir el dipòsit. Fonts de l’associació d’importadors de carburant rebaten les comparatives de preu i defensen que ni el producte ni el servei que ofereix una gasolinera convencional és el mateix que una de preus baixos. I que malgrat que amb l’eclosió de preus que es va viure després de l’esclat de la guerra a Ucraïna podria haver-hi més consumidors que busquessin aquesta opció econòmica, ara la situació ja no és aquesta; hi ha un client de low-cost i un que opta per la tradicional. Perquè, recorden, les gasolineres marca blanca no són un fenomen nou. La novetat, però, sí que és la proximitat al país.
El fet que molts residents baixin a fer la compra setmanal provoca que aprofitin el trajecte per posar benzina. Així ho publicava aquesta setmana el diari Segre, que indicava que conductors del país acudeixen des de fa més de dos mesos a omplir el dipòsit, perquè troben la gasolina i el gasoil més barats. Una informació de l’agència de notícies ANA també apuntava ahir en aquesta direcció. Les fonts consultades repliquen la comparativa de preus. Esgrimeixen que els tòtems de la benzinera en qüestió (del grup comercial Bonpreu-Esclat, que també té una superfície comercial a la localitat) destaquen el preu amb la targeta client, que implica un descompte addicional per als titulars de 5 cèntims d’euro per litre. “No es pot comparar el preu amb el descompte amb el preu d’Andorra dels monòlits a les benzineres, aquí també es fan descomptes de client però no apareixen als monòlits. Si es comparen les dues coses, som més barats”, defensen.
En aquest sentit, la informació actualitzada de la pàgina web del Govern que detalla els preus dels carburants apuntava dijous passat que el preu de la gasolina sense plom 95 octans a la capital era d’1,296 euros/litre de mitjana; el preu més alt se situava en 1,301 euros/litre, i el valor més baix era d’1,269. Un dia abans, a la gasolinera Esclat Oil i sense la targeta de fidelització, el preu era d’1,309. Amb targeta, d’1,259. L’ANA recollia un parell de testimonis. “Baixo cada setmana a comprar i a posar gasolina, estic jubilat i cada euro compta”, explicava en Joan, un resident de 80 anys. “Un cop al mes carrego el carro i ara també el dipòsit, i m’estalvio 15 o 20 euros”, afegia la Dolors, de 56 anys. A diferència del carro de la compra, els hidrocarburs no s’inclouen en el tax free i, per tant, no es pot sol·licitar la devolució de l’IVA.
El que evidencien les fonts és que la política de preus de la benzinera està clarament enfocada a captar clients i atreure’ls cap a l’establiment comercial. Però insisteixen: “El primer punt és que el nostre carburant és de petroliera, no és el mateix que el d’una low-cost”.
El fenomen a Espanya
Al país veí del sud, aquesta tipologia d’estacions de servei ha experimentat una eclosió exponencial. Segons l’informe del sector de la indústria del carburant, durant l’exercici 2024 es va assolir un rècord de 12.631 benzineres marcat pel creixement de les low-cost, que representen més del 40% de la xarxa estatal. Es tracta d’un model que es basa en la reducció de costos perquè el servei està automatitzat i prescindeix del personal. Elements que també posen en valor des de l’associació d’importadors de carburant, amb establiments que compten amb personal per atendre el client i també botiga.
Les dades més recents d’importació de carburant, les del juliol, indiquen una lleugera davallada respecte al mateix mes de l’any anterior. Concretament d’un 1,8%, amb augment de la compra de gasolina sense plom, d’un 9,1%, i baixada del gasoil de locomoció i del fuel domèstic en poc més d’un 6%. Cal tenir en compte l’impacte de l’afluència turística.
LA COMPETÈNCIA
- Preus associats a la targeta client. Fonts dels importadors de carburant repliquen que es comparin preus només vàlids amb la targeta client amb els dels tòtems de les benzineres d’aquí.
- Un servei i un producte diferents. El sector puntualitza que l’establiment low-cost és una tipologia de negoci que no ofereix ni el servei ni el producte de la benzinera convencional.
- El fenomen no és nou, sí la proximitat. L’eclosió d’aquest tipus de benzineres no és nova, però ho és la proximitat, fet que implica que comprar a la Seu pugui suposar també omplir el dipòsit.