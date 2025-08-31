REPORTATGE
Fi al turisme del Marlboro
El tabac il·legal a França debilita el turisme fiscal al Pas de la Casa, amb caiguda rècord dels ingressos andorrans per les taxes.
Fa uns anys, a les carreteres que pugen cap al Pas de la Casa es veien més cotxes francesos que esquís en temporada alta. Eren els temps daurats del turisme del Marlboro: famílies, parelles i jubilats del sud de França s’enfilaven fins a Andorra per omplir el maleter de cartrons de tabac, ampolles de whisky i, de passada, una mica de xocolata. Ara, però, la flama s’apaga. I no només perquè fumar mata.
Segons dades recents de la duana d’Andorra, els ingressos fiscals andorrans provinents del tabac han caigut un espectacular 37,9% en els primers set mesos del 2025. Una bufetada directa a les arques públiques i, sobretot, a aquell orgull nacional que feia dels preus baixos un reclam irresistible. Però no ens enganyem: no és pas perquè els francesos hagin deixat de fumar. És que ja no cal venir fins aquí per aconseguir tabac barat, ni tan sols sortir del barri.
El contraban dins França treu fum al negoci andorrà del tabac
Com? Doncs perquè, segons expliquen fonts franceses (i també veus de carrer), avui és més fàcil comprar tabac de contraban a la botiga del costat que fer el revolt 17 de la carretera del port. Qui més qui menys coneix un venedor de confiança al barri o ha comprat un paquet fora de catàleg a través d’alguna aplicació de missatgeria. I, si no, només cal anar a certs barris o estacions i deixar que el tabac et trobi a tu. Literalment.
És clar que les autoritats franceses han fet els deures. La gendarmeria i les duanes tenen muntat un dispositiu digne de pel·lícula d’espies a les carreteres d’accés a Andorra. Controls, escorcolls i multes han convertit la ruta del tabac en una aventura de risc. Per acabar-ho d’adobar, les autoritats andorranes també s’hi han posat, amb l’objectiu de millorar la imatge del país i desenganxar-la del tòpic de paradís per a fumadors i bevedors, que cada cop pesa més a escala internacional.
Un mal negoci
La suma de tots aquests factors ha deixat el turisme fiscal una mica més desinflamat. Menys cues, menys compres massives i menys maleters carregats com un duty free sobre rodes. El negoci resisteix, però ja no és el que era. El viatge fins al Pas de la Casa s’ha tornat, per a molts, un mal negoci: gasolina cara, cues per entrar i el risc que la policia et faci buidar el cotxe davant de tothom.
Mentrestant, a França, el tabac de contraban circula com mai. Potser el futur del turisme del Marlboro no és al port d’Envalira, sinó al supermercat del barri. On, per cert, no hi ha revolts, ni multes, ni policies fronterers.