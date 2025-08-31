CULTURA

Els Castellers celebren la Diada de les set parròquies

La colla alça set pilars vora set escultures d’arreu del país

Els Castellers, davant ‘Procés’, de Calvente.

Els Castellers, davant ‘Procés’, de Calvente.CASTELLERS D’ANDORRA

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

El 2023 els Castellers d’Andorra van reprendre la Diada de les set parròquies després d’una aturada per la pandèmia. L’esdeveniment va néixer poc després que ho fes la colla amb la voluntat d’arribar a tots els racons del país, i ahir va tornar a celebrar-se.

Etiquetes:

La Diada sempre és temàtica. El 2023 els Castellers van alçar pilars en esglésies romàniques. El 2024, van fer-ho vora zones aquàtiques, com ara llacs, rius i fonts. Aquest any han visitat set escultures d’arreu del país. “No hem d’anar a buscar les més conegudes, sinó aquelles en què sovint no parem l’atenció”, explica al Diari el president de l’entitat, Juli Peña.

Una cinquantena de castellers de la colla –una xifra remarcable, tenint en compte que moltes famílies encara no han tornat de vacances– van alçar pilars davant La puntaire, de Josep Viladomat, a la plaça Santa Anna d’Escaldes-Engordany; l’escultura dedicada a la sardana de Josep Maria Xart, a la plaça dels Arínsols d’Encamp; la d’homenatge a Carlemany de Domènec Fita, a la plaça Carlemany de Canillo; L’arbre de la pau, de Hedva Ser, al carrer dels Cóms d’Ordino; Procés, d’Àngel Calvente, a la plaça del Solà de Sant Julià de Lòria, i Robot en suspensió, de Paul Van Hoeydonck, a l’edifici de Prada Casadet, a Andorra la Vella.

A tot arreu

Els Castellers d’Andorra van començar a celebrar la Diada de les set parròquies perquè van adonar-se que sempre alçaven els castells als mateixos llocs i no voltaven prou pel país. “Volíem arribar a tot arreu, i se’ns va acudir de fer pujar un pilar a cada parròquia. El lema de l’esdeveniment és, de fet, “cap parròquia sense castell”, puntualitza el president de l’entitat. Al començament, afegeix, “els Castellers recorrien el Principat seguint l’ordre protocol·lari”. D’uns anys ençà, però, el recorregut ha anat variant.

TROBADA DE TRADICIONS DE FIGURES HUMANES

El proper 27 de setembre la plaça Major d’Ordino acollirà una trobada especial. Els Castellers d’Andorra faran d’amfitrions de dues colles que mantenen viva la tradició de les figures humanes. Peña explica que vindran una muixeranga de Castelló de la Plana i els Falcons de Vilanova i la Geltrú. La muixeranga, molt arrelada en algunes poblacions de València, és un antecedent històric dels castells catalans i té l’origen en la litúrgia catòlica. Els falcons van ser introduïts a Catalunya als anys 30 del segle XX i s’inspiren en les pràctiques gimnàstiques del moviment txec Sokol.
tracking