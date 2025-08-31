CULTURA
Els Castellers celebren la Diada de les set parròquies
La colla alça set pilars vora set escultures d’arreu del país
El 2023 els Castellers d’Andorra van reprendre la Diada de les set parròquies després d’una aturada per la pandèmia. L’esdeveniment va néixer poc després que ho fes la colla amb la voluntat d’arribar a tots els racons del país, i ahir va tornar a celebrar-se.
La Diada sempre és temàtica. El 2023 els Castellers van alçar pilars en esglésies romàniques. El 2024, van fer-ho vora zones aquàtiques, com ara llacs, rius i fonts. Aquest any han visitat set escultures d’arreu del país. “No hem d’anar a buscar les més conegudes, sinó aquelles en què sovint no parem l’atenció”, explica al Diari el president de l’entitat, Juli Peña.
Una cinquantena de castellers de la colla –una xifra remarcable, tenint en compte que moltes famílies encara no han tornat de vacances– van alçar pilars davant La puntaire, de Josep Viladomat, a la plaça Santa Anna d’Escaldes-Engordany; l’escultura dedicada a la sardana de Josep Maria Xart, a la plaça dels Arínsols d’Encamp; la d’homenatge a Carlemany de Domènec Fita, a la plaça Carlemany de Canillo; L’arbre de la pau, de Hedva Ser, al carrer dels Cóms d’Ordino; Procés, d’Àngel Calvente, a la plaça del Solà de Sant Julià de Lòria, i Robot en suspensió, de Paul Van Hoeydonck, a l’edifici de Prada Casadet, a Andorra la Vella.
A tot arreu
Els Castellers d’Andorra van començar a celebrar la Diada de les set parròquies perquè van adonar-se que sempre alçaven els castells als mateixos llocs i no voltaven prou pel país. “Volíem arribar a tot arreu, i se’ns va acudir de fer pujar un pilar a cada parròquia. El lema de l’esdeveniment és, de fet, “cap parròquia sense castell”, puntualitza el president de l’entitat. Al començament, afegeix, “els Castellers recorrien el Principat seguint l’ordre protocol·lari”. D’uns anys ençà, però, el recorregut ha anat variant.