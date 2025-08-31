Escaldes-Engordany
Caldea tanca l’agost amb uns ingressos de 3,2 milions d'euros
El centre d'oci termal ha experimentat un creixement de la facturació del 13,5% més respecte el mateix mes del 2024
Caldea ha acabat l’agost amb uns ingressos de prop de 3,2 milions d’euros, el que representa un creixement del 13,5% de la facturació respecte al mateix mes de l’any passat, una xifra rècord de facturació en un mes. L'ocupació ha estat de 57.000 persones, 2.500 més que l'any anterior. Aquest balanç positiu en relació amb els ingressos s’explica per l’augment del tiquet mitjà de les entrades de l'spa, que ha crescut un 7%, la millor venda de tractaments, amb un augment del 14%, i la restauració.
El centre tanca el vuitè mes de l'any superant els 16 milions d'euros en vendes, un 18% més que el mateix període de l'any anterior. Prop del 70% dels ingressos són atribuïbles a la venda d’entrades als spas, el 14% als serveis complementaris i el 18% al club esportiu de residents.