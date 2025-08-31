MÉTEO
Avís groc per fortes tempestes avui a la nit
Les fortes tempestes que s’esperen per a avui a la nit han fet activar l’avís groc al conjunt del Principat. Els ruixats tempestuosos començaran a la tarda, però els més intensos cauran a la nit, fet que obliga a activar l’alerta entre les tres de la tarda d’avui i fins a les sis del matí de demà, apunta el servei meteorològic.
Aquestes tempestes comportaran una nova refrescada típica de finals d’estiu, amb temperatures de fins a sis graus més baixes que les màximes d’ahir, que es van enfilar fins als 25 a Andorra la Vella i a 22 a 1.500 metres. A partir d’avui, les mínimes baixaran un parell o tres de graus i arribaran als 7 al Pas i als 12 a la capital.
La previsió a partir de dimarts i fins dijous és que les temperatures tornin a remuntar i els dies tornin a ser assolellats. El cap de setmana tornaria a passar un front atlàntic, però més desgastat.