Successos
Aparatós accident amb un sol vehicle implicat a Canillo
En el sinistre no ha resultat ferida cap persona
Un vehicle amb matrícula andorrana va perdre el control ahir a la nit quan circulava per la zona de la Trava, a Canillo, i es va acabar encastant contra el voral de la carretera. El sinistre va tenir lloc al voltant de dos quarts de dotze de la nit i cap dels ocupants del vehicle va resultar ferit, segons apunta el cos de bombers, que va ser requerit per la policia per netejar la calçada. Es desconeixen les causes de l'aparatós accident, que durant una estona va obligar a tallar un carril en sentit nord en aquell punt de la via.