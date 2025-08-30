RELIGIÓ
Torralba debat sobre esperança cristiana a les Jornades de Teologia 2025
La segona sessió de les Jornades de Teologia, a l’entorn de “L’esperança que no es rendeix”, es va celebrar ahir divendres al Seminari Diocesà d’Urgell, amb gran seguiment de participació, presidides per Josep Lluís Serrano, i amb èxit d’assistència: més de 150 persones d’arreu del Bisbat d’Urgell, i de Barcelona. El lema d’enguany va estar vinculat amb el Jubileu, i va tractar des de diversos vessants l’esperança: com cultivar-la, sostenir-la, en què es basa i la implicació que té en les nostres vides. Ho van tractar Margarita Bofarull i el doctor Francesc Torralba en diverses ponències.