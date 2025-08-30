Mobilitat
Retencions a les fronteres aquest matí
Les cues no han arribat a superar el quilòmetre i mig
L'agost s'està acabant i molta gent o bé aprofita per gaudir dels últims dies de vacances, o bé ja torna cap a casa. Aquesta casuística ha provocat retencions a les fronteres del Principat. La frontera del riu Runer, la més afectada, ha patit trànsit dens des de primera hora del matí, finalitzant poc abans de les dues del migdia, apuntava el servei de mobilitat. Les cues no han superat el quilòmetre i mig ni d'entrada ni de sortida, i la frontera ha obert els dos carrils, en ambdós sentits, per agilitzar el trànsit. La frontera francoandorrana també ha patit cues, que tampoc han arribat a superar els dos quilòmetres tant d'entrada com de sortida direcció França.