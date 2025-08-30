SUCCESSOS
Restringit el bany a la piscina de la Seu per la presència de femta
L’ajuntament de la Seu d’Urgell va restringir ahir el bany al vas gran de la piscina municipal a causa de la presència d’excrements humans. La mesura es va aplicar temporalment i estarà activa fins a nou avís.
Abans-d’ahir al vespre, el personal de la piscina va detectar la presència de femta a l’aigua i, per això, va activar el protocol d’actuació i va desallotjar la instal·lació afectada, segons publica RàdioSeu. Els serveis tècnics van iniciar el tractament de xoc per desinfectar l’aigua i es va procedir a la presa de mostres i l’enviament al laboratori per a l’anàlisi corresponent.
El bany quedarà prohibit al vas principal fins que no s’obtinguin els resultats de l’analítica i es comprovi que els paràmetres són correctes i que no hi ha risc per a la salut dels usuaris. L’equipament municipal roman obert, tot i que de moment només amb la piscina petita i les dutxes en funcionament.