APOSTA PEL CICLISME
Pogacar estrenarà prova al país
El millor ciclista del món serà el cap de cartell de l’Andorra Cycling Masters, una mescla revolucionària entre l’esport i l’entreteniment
Tadej Pogacar serà el cap de cartell de l’Andorra Cycling Masters, un esdeveniment revolucionari que arribarà al país el 19 d’octubre combinant esport i entreteniment, amb la participació també de Jonas Vingegaard, Primoz Roglic i Isaac del Toro. Es tracta d’un projecte innovador impulsat per Andorra Turisme, juntament amb Unipublic (empresa propietària de la Vuelta), IPG Mediabrands Entertainment i Wakai, que constarà d’una cronoescalada en un dels 21 ports del país, a més d’un critèrium en territori urbà on els corredors competiran de manera individual entre ells. Tot això anirà acompanyat d’un docushow que veurà la llum a partir del desembre amb tots els detalls de la cursa i la part més personal dels corredors.
L’innovador esdeveniment va presentar-se ahir aprofitant la presència de la Vuelta al país, i el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, va declarar que “aquest projecte és un pas més en l’estratègia del nostre país per consolidar-nos com a referent internacional del ciclisme i de l’esport”, i va afegir que “la nostra vocació és clara: internacionalitzar la imatge d’Andorra com a territori ciclista i destí turístic al llarg de l’any”. A més, va concloure que es tractarà d’un one-shot que “es farà una vegada i ja està” i que “forma part d’una de les campanyes de màrqueting d’Andorra Turisme que ens ajudarà a projectar-nos arreu”.
Per la seva banda, el director general d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, va afirmar que l’esdeveniment és una “oportunitat de comunicació única perquè hem aconseguit un format innovador que creiem que serà molt atractiu i que ens dona l’oportunitat d’arribar més enllà dels mercats on normalment comuniquem, de manera que tindrem presència a molts països de tot el món”. Finalment, el director d’Unipublic, Javier Guillén, va manifestar que “estratègicament em sembla un encert, vull agrair l’aposta diferent que ens servirà per posar Andorra i el ciclisme en valor i arribar a un públic diferent”.
El projecte tindrà la col·laboració d’IPG Mediabrands Entertainment, empresa especialitzada en grans formats internacionals, el director general de la qual, Alfonso García-Valenzuela, va afirmar que “l’Andorra Cycling Masters demostra com l’esport ha transcendit la dimensió competitiva per consolidar-se com un actiu estratègic, motor econòmic i fenomen d’entreteniment global”, i va afegir que “és un privilegi crear un projecte que creiem que es convertirà en una referència tant en l’àmbit audiovisual com en l’esportiu”. L’altra gran pota del projecte serà la producció, que anirà a càrrec de Wakai, i el seu CEO, David Quintana, va destacar que “l’Andorra Cycling Masters és una prova que canviarà el món del ciclisme per sempre”.
Tour 2026 no, Vuelta... Sí?
El Tour de França no visitarà l’any vinent el país, mentre que la Vuelta té força opcions de repetir. El fet que la ronda gal·la sortís de Barcelona va semblar acostar la cursa al Principat, però finalment entrarà a França per Puigcerdà a la tercera etapa en una jornada que arrencarà des de Granollers. Sí que és força a prop el retorn de la prova espanyola l’estiu vinent, tal com va admetre el ministre Torres. “Hi ha predisposició de les dues parts perquè pugui ser així. Les converses estan en una fase molt avançada”, va avançar el responsable de Turisme, que tot seguit va donar també més detalls i va afegir que “pensem que l’any que ve podria tornar més endavant, és a dir, no a l’etapa 6 o 7, sinó que podria tornar a venir una miqueta més tard”. Sobre aquest possible retorn, a més, Torres va manifestar que “s’està treballant per poder fer una etapa fins i tot íntegra al país, s’està estudiant de manera molt seriosa aquesta possibilitat i pensem que podrem arribar a bon port”. Va indicar que “no ho puc assegurar al 100%, però molt probablement serà així”.
Torres va aprofitar també per fer una valoració positiva del pas d’enguany de la ronda espanyola pel Principat, i va assenyalar que “sempre que venen esdeveniments d’aquestes característiques, la tensió és alta i la preparació és màxima”. A més, va afegir que “tothom ha fet una feina impecable a les carreteres i ens ho ha reconegut el director de la Vuelta”.