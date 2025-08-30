VISITA PRIVADA
Pancarta contra Pedro Sánchez a Soldeu
Una organització espanyola d’ultradreta desplega un cartell titllant el president de “corrupte”
El viatge privat del president espanyol, Pedro Sánchez, a Andorra ha generat una allau de crítiques entre els adversaris polítics i molta informació –especialment en mitjans digitals– de denúncia per les vacances en un hotel de cinc estrelles, referida a preus o característiques de les instal·lacions. Ahir tot aquest soroll es va escenificar amb una breu aparició de dos integrants de l’organització ultradretana Hazte Oír a la porta de l’establiment hoteler de Soldeu on s’allotja (i que en principi havia d’abandonar ahir) per exhibir una pancarta amb una fotografia de Sánchez i la paraula “corrupte”. Van ser uns segons que van enregistrar en un vídeo difós a les xarxes socials.
Els treballadors de l’establiment, en veure l’acció, van trucar a la policia però la patrulla que s’hi va desplaçar ja no va trobar rastre dels implicats. Segons es veu a la gravació difosa, dues persones despleguen el cartell a la porta de l’hotel, però de seguida surt una persona de l’interior que els crida l’atenció i els fa marxar. Llavors, creuen la carretera i es planten al davant i reben algun senyal de suport de conductors que en aquell moment hi circulen. Una acció de poc més d’un parell de minuts. Fonts policials van assenyalar que si els agents haguessin interceptat els agitadors els haurien identificat, i depenent de les circumstàncies, i si eren turistes, els podrien haver expulsat del país. No va ser el cas, perquè no van trigar a marxar del lloc.
Finalment sí que van ser controlats per la policia que els va retenir a la rotonda que hi ha abans de la duana del riu Runer.
HazteOír ha dut a terme accions similars a Lanzarote durant aquest mes d’agost, on Sánchez i la seva família han passat la major part de les vacances. El nou desplaçament vacacional del líder espanyol i quan el país veí travessa la crisi derivada dels incendis forestals ha encès encara més els ànims dels sectors de dreta i ultradreta. Fa un any, el polític va fer un viatge molt similar: privat i en aquest cas per assistir al Mundial de BTT (esport al qual és molt aficionat) que se celebrava a Pal. Llavors sí que se’l va veure a les proves. En aquest cas, i malgrat que l’estada ha coincidit amb l’arribada de la Vuelta a Espanya i s’havia especulat que potser hi tindria algun paper, ha apostat per la discreció.