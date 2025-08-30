TROBADA INSTITUCIONAL
Imma Tor i Sílvia Prada repassen el paper econòmic i social del col·lectiu portuguès
La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, va rebre la consellera de la comunitat portuguesa, Sílvia Prada, en una reunió de primer contacte. Els temes tractats van girar entorn del “paper de la comunitat portuguesa al país a nivell social i econòmic”, tal com va explicar Prada, qui va afegir que en l’àmbit cultural, també va posar-se sobre la taula “el valor de promoure l’ensenyament de la llengua portuguesa i els esdeveniments que mantenen viva la nostra identitat”.
Prada va considerar la trobada com “una conversa propera i molt enriquidora” i va referir-se a la voluntat de “reforçar els llaços entre Andorra i Portugal. “Valorem moltíssim aquesta bona relació que és fruit d’anys de convivència, respecte i col·laboració”, va concloure la consellera, tot destacant la bona relació entre el Govern i la comunitat.