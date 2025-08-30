Successos
Ferida una motorista de 42 anys en un accident a la Massana
El sinistre ha ocorregut a dos quarts de cinc de la tarda
Una motorista de 42 anys ha resultat ferida en un accident a la Massana aquesta tarda. La policia ha rebut l'avís a dos quarts de cinc i una patrulla s'ha traslladat fins al lloc dels fets, el punt quilomètric 3,950 de la general 3. Allà han pogut constatar que en el sinistre també estava implicat un turisme amb matrícula del Principat. Els agents han atès la conductora i han fet les gestions pertinents.