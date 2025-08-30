ECONOMIA
Els turistes gasten menys en restauració
Els establiments consultats apunten menys visitants i un consum més reduït aquest estiu
Els carrers s’han omplert de visitants aquest estiu, però les taules dels restaurants han quedat més buides. Segons dades d’Estadística, el flux de vehicles per les fronteres va créixer un 1,9% al juliol respecte a l’any passat, tot i que encara no hi ha xifres disponibles per al mes d’agost. Malgrat aquest augment, el sector de la restauració constata que el consum turístic ha disminuït i que aquest estiu hi ha hagut menys clients als locals. Els restauradors coincideixen que els visitants hi són, però gasten menys, amb hàbits més continguts i estades més curtes. Segons ells, la caiguda del consum es vincula directament a l’encariment del cost de la vida, que limita la despesa mitjana.
“No ha estat un agost com el d’anys anteriors ni un estiu com el d’altres anys”, remarca Alejandro, responsable de La Terreta. El local, que durant l’any treballa amb clientela resident i a l’estiu rep més turistes, ha vist reduir-se la despesa mitjana i fins i tot ha penjat un cartell per evitar que els menús es comparteixin entre diversos clients. La percepció és compartida per altres establiments, que asseguren que, malgrat no haver apujat preus, l’encariment de productes, lloguers i allotjaments ha reduït la capacitat de consum dels visitants que venen al Principat. Relaten que els clients sovint trien el menú i una aigua, i deixen de banda refrescos i altres opcions de cost més alt. A més, coincideixen que els visitants “s’ho miren més, pregunten més i consumeixen menys”. Nelson Brito, propietari de Cal Brito, amb tres locals –un dels quals orientat al turisme–, apunta que “no hem incrementat els preus i tot i així hem notat un descens. Comprar menjar al supermercat està en auge perquè la gent es queda sense diners”.
El canvi d’hàbits també és evident per altres restauradors. “Abans cada client es demanava una pizza; ara la comparteixen entre dos, o beuen una aigua entre dos”, expliquen des de Mamma Mia. Segons el responsable, cada vegada més visitants opten per preparar-se entrepans en lloc de dinar o sopar en un restaurant. La situació és també remarcada per la Maria, encarregada d’El Refugi Alpí. “Al Parc Central hi ha un munt de turistes amb entrepans i tàpers; molts prefereixen això”, observa.
Diversos restaurants del centre coincideixen amb el diagnòstic i les causes, però afegeixen altres motius que expliquen la reducció, com l’augment de l’oferta de restaurants arreu del país, fet que provoca una menor concentració de clients als locals. Igualment, a Paladium, la responsable Sandra constata, en la mateixa línia dels altres locals, “menys afluència” i ho atribueix al fet que “els turistes venen en estades més curtes, volen gastar menys i s’espargeixen més”. Els mateixos visitants reconeixen que quan viatgen miren més la despesa. L’Emma i l’Eugenia, dues turistes espanyoles, indiquen que cal controlar les despeses. “S’ha d’equilibrar l’economia, no sempre es pot menjar fora. A vegades depèn d’allò que esmorzem i, normalment, el sopar sol ser més lleu i de supermercat”, explica l’Eugenia.
La forta entrada de vehicles al juliol que mostren les dades oficials no ha comportat, per tant, més afluència turística als restaurants. La tendència dels turistes a comprar al supermercat, preparar-se els àpats i evitar costos més elevats són les observacions més repetides entre els professionals del sector.