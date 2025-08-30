SUCCESSOS
Detingudes dues persones per agressió a les parelles
Els fets van tenir lloc dijous a les parròquies d’Encamp i d’Ordino
La policia va detenir el dijous 28 d’agost a la tarda dues persones per haver agredit les respectives parelles a les parròquies d’Ordino i d’Encamp. El primer avís va saltar a les 18.20 hores per una agressió domèstica a Ordino. En aquest cas, l’arrestada va ser una dona resident de 53 anys que hauria agredit al marit després d’una discussió. El mateix home va ser qui va trucar als agents de la policia per denunciar-ho. Quan els membres del cos de seguretat van arribar al lloc dels fets, al domicili conjugal de la parella, van procedir a la detenció de la dona, a qui se la va acusar d’un delicte contra la integritat física en l’àmbit domèstic. La presumpta agressora va passar a disposició judicial ahir divendres.
Violència masclista
El segon avís va arribar poca estona més tard, de fet amb menys d’una hora de diferència, a les 19 hores. En aquella ocasió, el detingut va ser un home resident de 57 anys el presumpte autor de violència masclista que hauria agredit la parella en el domicili conjugal, ubicat a la parròquia d’Encamp. També va ser, llavors, la víctima qui va alertar la policia del succés. Els agents es van traslladar ràpidament fins a la residència, on es va procedir a detenir el presumpte agressor. De la mateixa manera que en el cas anterior, l’home va passar a disposició judicial durant el dia d’ahir.