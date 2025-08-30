SUCCESSOS
Continua ingressat el conductor del vehicle estranger accidentat ahir a l’avinguda Salou
Un total de tres joves d’edats compreses entre els 20 i els 25 anys van resultar ferits abans-d’ahir, dijous, a causa d’una col·lisió que va tenir lloc a l’avinguda Salou a l’altura de Prat Salit, a Andorra la Vella. Dos dels implicats van haver de ser traslladats a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell i el tercer no va haver de rebre atenció a l’hospital. Pel que fa als ingressats, un d’ells, el conductor del vehicle estranger de 25 anys, encara continua ingressat a planta. Pel que fa a l’altre jove, ja se li va poder donar d’alta, segons van informar les fonts oficials de l’hospital.
L’accident, en el qual es van veure implicats dos vehicles, un cotxe holandès i un altre amb matrícula andorrana, van obligar a habilitar pas alternatiu a la zona afectada, motiu pel qual el trànsit va ser dens durant una curta estona.