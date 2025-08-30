POLÍTICA
Claror preveu constituir-se com a partit al setembre
El grup és fort a Sant Julià de Lòria i ha mantingut contactes amb figures provinents de DA, d’Unió Laurediana i de Virtus Unita
Ara sí que sembla que va de debò. Fonts properes al grup d’opinió Claror van confirmar ahir en declaracions al Diari que el col·lectiu s’està a punt de constituir en partit polític. La formació, d’àmbit territorial nacional, celebrarà l’assemblea constitutiva probablement al setembre. Claror té la vocació d’esdevenir una força netament conservadora capaç d’aglutinar tots els votants de dreta i influir en l’agenda política, que considera massa escorada al centre i el centreesquerra d’uns anys ençà.
El grup s’ha fet fort, sobretot, a Sant Julià de Lòria, i manté contactes amb figures provinents de l’entorn demòcrata, d’Unió Laurediana i del col·lectiu Virtus Unita, també enquadrat en posicions conservadores. La vocació del futur partit, però, va més enllà de l’àmbit estrictament lauredià, ja que considera imprescindible que hi hagi un gir a la dreta a les principals institucions del país. És per això que també s’han fet trobades amb noms destacats de totes les parròquies.
Disgregació
Una de les primeres veus que va fer una crida a reagrupar tot l’espectre polític de dreta i centredreta en una sola formació política va ser l’empresari i conseller de la minoria del comú lauredià Josep Majoral. En una entrevista concedida a aquesta publicació el gener del 2024, just després de les últimes eleccions comunals, va afirmar que cal reunir de nou tots els qui s’identifiquen amb un espai polític disgregat els últims anys en múltiples formacions. Des d’aleshores s’ha parlat molt als mitjans del “nou partit de dretes”, però fins ara no se n’ha concretat res.
Un dels factors que ha provocat el sorgiment d’un grup de descontents de dreta amb el rumb del país han estat les mesures aprovades pel Govern i alguns comuns en matèria d’habitatge, que consideren intervencionistes i contràries a la seguretat jurídica dels propietaris.
Quines possibilitats tenen aquests descontents de dreta de reajustar el rumb polític del país? Tot i que començaran a caminar a més de 2.500 metres sobre el nivell del mar (aquesta, si més no, és l’altitud mitjana del camp de Claror), la ruta fins al cim no serà fàcil. Un dels obstacles principals que hauran d’enfrontar és la consolidació de Demòcrates com a marca política. La formació ocupa el centre des de fa 14 anys agrupant conservadors, liberals i socialdemòcrates moderats. Hi ha prou votants de centredreta i dreta per prendre el lideratge a DA?
ELS OBJECTIUS
- UNA FORÇA NETAMENT CONSERVADORA. Fonts properes a Claror no tenen dubtes a l’hora de qualificar la nova força política de conservadora. La formació vol omplir un buit en l’espectre polític deixat per DA en els últims anys.
- VOLUNTAT D’ARRIBAR A TOT ARREU. Claror té una forta presència a Sant Julià de Lòria, però vol arribar a totes les parròquies. L’objectiu és incidir en la política nacional per canviar-ne el rumb.
- EL REPTE DE COMPETIR AMB DEMÒCRATES. Hi ha prou votants de centredreta i dreta descontents amb DA perquè Claror pugui disputar-li el lideratge? Demòcrates té encara l’hegemonia en l’espai central de la política nacional.