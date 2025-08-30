PREGUNTA A GOVERN
Baró demana sobre els passos per revertir la fractura social
El conseller general del Partit Socialdemòcrata, Pere Baró, va entrar una pregunta al Govern per saber quines mesures té previstes per revertir la situació de fractura social al país. Ho fa arran dels resultats de l’Enquesta de condicions de vida del 2024, publicada per Estadística el 28 de juliol.
Baró es va mostrar preocupat per les dades sobre el risc de pobresa, exclusió social i distribució de la renda, i va reclamar accions concretes per fer-hi front. Va considerar que la situació és greu i que cal una resposta política per millorar les condicions de vida de la ciutadania.
A més, el conseller socialdemòcrata també va demanar informació sobre les últimes dades publicades pel Govern en matèria d’habitatge i sòl, relatives al segon semestre del 2025. Segons ell, l’evolució dels preus i les transaccions immobiliàries també són indicadors clau de les desigualtats socials creixents.