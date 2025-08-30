APOSTA PEL CICLISME
Ayuso es redimeix amb un triomf a Cerler i Træen manté el liderat
El resident ataca de sortida i acaba rematant la victòria a les rampes finals de Cerler
Juan Ayuso va redimir-se de la mala actuació a la jornada andorrana de la Vuelta amb final a Pal, on va perdre més de set minuts i va endur-se la victòria a la vuitena etapa de la ronda espanyola amb final a Cerler (Osca) amb una exhibició atacant a l’inici de la jornada i rematant amb un atac al tram final. L’etapa va sortir d’Andorra la Vella a les 12.00 hores en direcció a l’Aragó, i poc després de passar la Seu d’Urgell a les primeres rampes del port del Cantó, el resident de l’equip UAE va atacar i va marxar en solitari fins a coronar tot sol el primer ascens de la jornada. El grup va créixer posteriorment fins a les 12 unitats i va rodar junt fins al port final a Cerler, i va ser de nou aquí, amb un atac a 11 quilòmetres de meta, quan el corredor espanyol va marxar tot sol fins a acabar enduent-se el triomf al cim de Cerler.
A la general, el noruec de l’equip Bahrain, Torstein Træen, va poder salvar la primera jornada amb el mallot vermell de líder de la general. El corredor va entrar amb la resta de favorits a tres minuts de la victòria, en una jornada en què només va provar-ho el portuguès de l’equip UAE, Joao Almeida, en uns atacs que Jonas Vingegaard va poder neutralitzar sense problemes i sense que canviessin les diferències.