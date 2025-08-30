Meteo
Avís groc per fortes tempestes demà a la nit
L'alerta estarà activada entre les 15 hores de diumenge i les 6 hores del matí de dilluns
Les fortes tempestes que s'esperen per a demà a la nit han fet activar l'avís groc al conjunt del Principat. Els ruixats tempestuosos començaran a la tarda, però els més intensos cauran a la nit, fet que obliga a activar l'alerta entre les 15 hores de demà i fins a les 6 hores del matí de dilluns, apunta el servei meteorològic. Aquestes tempestes comportaran una nova refrescada típica de finals d'estiu, amb temperatures de fins a sis graus més baixes que les màximes d'avui, que es poden enfilar fins als 25 a Andorra la Vella o els 22 a 1.500 metres. A partir de demà les mínimes augmentaran un parell o tres de graus, arribant als 7 al Pas o els 12 a la capital.