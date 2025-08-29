DADES DE LA MEMÒRIA DEL 2024
La Uifand tramita 7.328 demandes d’inversió forana en quinze anys
L’arribada massiva de capital estranger entre el 2013 i el 2018 marca el període de més intensitat
La Unitat d’Intel·ligència Financera (Uifand) ha analitzat un total de 7.328 demandes d’inversió estrangera entre el 2010 i el 2024. Aquest volum d’operacions, impulsat per la liberalització iniciada amb la Llei 10/2012, ha comportat també l’examen de 36.298 persones: 24.375 físiques i 11.923 jurídiques. La tendència ha estat especialment intensa entre el 2013 i el 2018, període durant el qual es van superar àmpliament les mil peticions anuals, amb un màxim de 1.464 peticions el 2018.
A partir del 2019, però, es va produir un descens marcat, amb només 26 sol·licituds registrades aquell any. Aquesta caiguda s’atribueix a canvis en el sistema d’enregistrament i a una revisió dels criteris aplicats a les peticions. Des d’aleshores, l’activitat s’ha mantingut estable, amb valors inferiors però constants.
S’han examinat 24.375 persones físiques i 11.923 persones jurídiques
El 2024, la Uifand va analitzar 24 sol·licituds d’inversió estrangera, totes elles per inversió directa, i un total de 75 persones vinculades a aquestes operacions, 42 físiques i 33 jurídiques. Es tracta d’una davallada significativa en relació amb les 155 persones analitzades l’any anterior. Aquesta reducció mostra un perfil més acotat d’inversors, però també més selectiu i supervisat.
En paral·lel, les autoritats han implementat nous mecanismes de supervisió. El Decret 137/2025 obliga les societats estrangeres autoritzades a demostrar una activitat econòmica real en un termini màxim de 18 mesos, mitjançant la inscripció a comerç, una facturació mínima i el compliment de les obligacions fiscals i comptables.
També s’han intensificat les inspeccions sobre els proveïdors de serveis a societats, un dels sectors amb risc més elevat. El 2024 es van fer 21 inspeccions temàtiques i es van obrir diversos expedients sancionadors, alguns amb multes superiors als 800.000 euros per incompliments greus de la normativa en matèria de prevenció del blanqueig.
Amb la mirada posada en la sisena ronda d’avaluació del Moneyval prevista per al 2026, Andorra es prepara per demostrar que el creixement de la inversió estrangera pot anar de la mà d’un sistema de control rigorós. La Uifand insisteix que el país ha de garantir la traçabilitat dels titulars reals de les societats i assegurar que l’arribada de capital internacional sigui una eina per al desenvolupament econòmic i no una porta d’entrada a pràctiques fraudulentes.
Els sectors d’activitat que han concentrat un volum més alt d’inversions formalitzades en els últims anys són la prestació de serveis, la gestió patrimonial i la promoció immobiliària. També destaca l’entrada de capital en l’àmbit hoteler durant el 2024. Quant a les nacionalitats dels inversors, Espanya, França i Andorra (en participacions mixtes) encapçalen el rànquing, si bé el 2024 hi ha hagut un increment significatiu d’inversions provinents del Regne Unit.
La tendència a l’alça de la inversió estrangera immobiliària, que el 2024 va superar per primer cop la directa en volum econòmic, ha generat debat sobre la sostenibilitat d’aquest model i el seu impacte en el mercat residencial. El Govern ha anat introduint mecanismes fiscals i normatius per modular aquest flux, amb l’objectiu de prioritzar el valor afegit i la creació d’activitat real.
CLAUS
- Més de 7.300 demandes i 36.000 persones. La Unitat d’Intel·ligència Financera ha analitzat 7.328 demandes d’inversió estrangera entre 2010 i 2024, amb més de 36.000 persones implicades.
- 24 sol·licituds d’inversió forana directa el 2024. El 2024 es van tramitar 24 sol·licituds d’inversió estrangera directa i es van analitzar 75 persones. La tendència mostra una estabilització.
- Més inspeccions a proveïdors de serveis. L’any passat es van incrementar les inspeccions a proveïdors de serveis, amb sancions per part de la Uifand que superen els 800.000 euros.
- Andorra segueix reforçant la transparència. Les exigències internacionals i el nou paquet normatiu europeu obliguen Andorra a reforçar la transparència. La sisena ronda del Moneyval serà el 2026.