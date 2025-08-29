Mobilitat
Tres quilòmetres de cua de sortida direcció Espanya
La frontera ha obert els dos carrils per agilitzar el trànsit
Les retencions tornen a ser presents un divendres d'agost. Les cues a la general 1 de sortida cap a Espanya han començat al voltant de dos quarts de cinc de la tarda i ja arriben als tres quilòmetres. Les cues comencen a la sortida de Sant Julià i finalitzen una vegada travessada la duana de la Farga de Moles, segons informa el servei de mobilitat. La frontera ha obert els dos carrils per agilitzar el trànsit.