Successos
Restringit el bany a la piscina municipal de la Seu per la presència de femta
Els serveis tècnics van iniciar el tractament de xoc per desinfectar l'aigua i es va procedir a la presa de mostres
L'ajuntament de la Seu d'Urgell ha restringit el bany al vas gran de la piscina municipal a causa de la presència d'excrements humans. La mesura s'aplica temporalment i fins a nou avís.
Ahir el vespre el personal de la piscina va detectar la presència de femta a l'aigua i, per això, va activar el protocol d'actuació i va desallotjar la instal·lació afectada, segons publica RàdioSeu. Els serveis tècnics van iniciar el tractament de xoc per desinfectar l'aigua i es va procedir a la presa de mostres i l'enviament al laboratori per a l'anàlisi corresponent.
El bany quedarà prohibit al vas principal fins que no s'obtingui els resultats de l'analítica i es comprovi que els paràmetres són correctes i que no hi ha risc per a la salut dels usuaris. L'equipament municipal roman obert, tot i que de moment només amb la piscina petita i les dutxes en funcionament.