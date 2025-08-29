Mobilitat
Reforç del transport públic per als partits del FC Andorra a l’Estadi de la FAF
S’estrena un dispositiu especial que preveu l’increment de la freqüència de pas de les línies regulars
Els aficionats del FC Andorra disposaran d’un servei de transport públic reforçat per facilitar l’accés als partits de lliga que es disputin a l’Estadi de la FAF, a Encamp. Coincidint amb el primer partit de lliga, aquest diumenge 31 d’agost, s’estrena un dispositiu especial que preveu l’increment de la freqüència de pas de les línies regulars.
En concret, es reforçaran les línies L2 i L4 amb fins a cinc autobusos per hora fins a la parada de La Molina, situada just davant de l’estadi. Aquest servei s’activarà cada vegada que el FC Andorra jugui a casa, amb l’objectiu de promoure l’ús del transport públic, reduir l’ús del vehicle privat i millorar la mobilitat en jornades amb gran afluència de públic. Amb aquest reforç, els seguidors podran desplaçar-se de manera més còmoda i eficient per gaudir dels encontres de l’equip tricolor.