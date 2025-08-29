CULTURA
Rechi presenta a la Fenice una nova versió de ‘Tosca’
És la quarta producció del director d’escena al teatre de Venècia
El prestigiós director d’escena andorrà Joan Anton Rechi presenta avui (i fins al 6 de setembre) una nova posada en escena de Tosca, la cèlebre òpera de Giacomo Puccini a l’històric teatre La Fenice de Venècia. Aquesta serà la quarta producció de Rechi al coliseu venecià, on ja ha signat Fidelio de Beethoven i dues versions diferents de Faust de Gounod. La seva mirada personal i la capacitat de reinterpretar els grans clàssics han consolidat el seu prestigi com un dels directors més reconeguts i aplaudits de La Fenice.
La nova Tosca trasllada l’acció a la Roma dels anys cinquanta i ofereix una lectura contemporània i ambiciosa, amb un marcat caràcter cinematogràfic. L’escenografia, oberta i monumental, combina espais exteriors que evoquen l’arquitectura clàssica amb l’esperit neorealista que va marcar el cinema italià d’aquella època. “Tosca és una òpera sobre el desig de viure segons les pròpies regles i sobre l’anhel de llibertat. Tornar a treballar a La Fenice, un teatre mític on ja he tingut la sort de dirigir Fidelio i Faust, és un somni renovat i alhora una enorme responsabilitat”, va afirmar Rechi.
El repartiment internacional de l’estrena està encapçalat per la soprano Chiara Isotton en el paper de Tosca, Riccardo Massi com a Cavaradossi i Roberto Frontali de Scarpia, sota la direcció musical de Daniele Rustioni.