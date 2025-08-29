Partit Socialdemòcrata
Pere Baró demana al Govern mesures per revertir la fractura social
El conseller general del Partit Socialdemòcrata es mostra preocupat per les dades sobre el risc de pobresa, exclusió social i distribució de la renda
El conseller general del Partit Socialdemòcrata, Pere Baró, ha entrat una pregunta al Govern per saber quines mesures té previstes per revertir l’actual situació de fractura social al país. Ho fa arran dels resultats de l’Enquesta de condicions de vida del 2024, publicada pel departament d’Estadística el passat 28 de juliol.
Baró es mostra preocupat per les dades sobre el risc de pobresa, exclusió social i distribució de la renda, i reclama accions concretes per fer-hi front. Considera que la situació és greu i que cal una resposta política per millorar les condicions de vida de la ciutadania.
A més, el conseller socialdemòcrata també demana informació sobre les últimes dades publicades pel Govern en matèria d’habitatge i sòl, relatives al segon semestre del 2025. Segons ell, l’evolució dels preus i les transaccions immobiliàries també són indicadors clau de les desigualtats socials creixents. "Les persones han de ser el centre de les polítiques públiques", ha recordat Baró.