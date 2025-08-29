Successos
Una organització d'ultradreta espanyola desplega una pancarta contra Pedro Sánchez a Soldeu
Els treballadors de l'hotel on s'allotja el president espanyol han trucat a la policia
L'organització d'ultradreta espanyola HazteOír ha desplegat una pancarta contra el president espanyol, Pedro Sánchez, a l'hotel on s'allotja a Soldeu aquesta tarda. Dos militants de l'organització ultradretana han desplegat una lona on posa "Corrupto" i una fotografia del president espanyol davant la porta del luxós hotel. Els treballadors, en veure l'acció, han trucat a la policia.