Paris
Macron descarta dimitir per la crisi política a França
El Copríncep creu que els partits han "d'assumir responsabilitats" per garantir l'estabilitat del país
El Copríncep francès i president de França, Emmanuel Macron, ha subratllat que descarta dimitir a dues setmanes de la possible caiguda del govern francès. Macron ha descartat que el seu lloc també estigui en joc i ha subratllat que tots els partits han "d'assumir les seves responsabilitats" per garantir l'estabilitat política i econòmica del país. "Crec en la democràcia, que consisteix en el fet que els ciutadans voten per tot un mandat", ha dit el Copríncep, tot apuntant que aspira a "exercir el càrrec fins al final", el 2027.
Macron "vol creure" que en els pròxims dies el govern i els partits opositors trobaran "vies d'acord" que permetran tirar endavant la qüestió de confiança del pròxim 8 de setembre i, amb ella, un paquet de retallades pressupostàries de prop de 44.000 milions d'euros. El president Macron creu que és necessari fer diverses retallades per garantir la sostenibilitat financera de França.